Tientallen migranten gewond door brand Bosnië

Door brand in een opvangcentrum in de stad Velika Kladusa in het noordwesten van Bosnië zijn zaterdagmorgen 32 migranten gewond geraakt. Een aantal had brandwonden. Anderen hadden letsel doordat ze in paniek vanaf de tweede verdieping naar buiten waren gesprongen.

De brand woedde in een tijdelijk opvangcentrum voor ongeveer vijfhonderd migranten. De autoriteiten meldden dat de brand vermoedelijk te wijten was aan een probleem met de elektriciteit.

Drie weken geleden kwamen drie migranten in Bosnië om het leven toen brand uitbrak in een leegstaand gebouw waarin ze zaten. De brand was ontstaan door een kaars die de migranten hadden aangestoken.

Vanuit Azië en Noord-Afrika zijn sinds begin dit jaar ongeveer 6000 migranten Bosnië binnengekomen. Ongeveer 3500 mensen zijn in opvangcentra ondergebracht. Voor de anderen is daar geen plek.