Tientallen migranten bij Malta uit zee gered

De Maltese strijdkrachten hebben 85 migranten uit zee gered. De houten boot van de vluchtelingen was voor de kust van het eiland in de Middellandse Zee in de problemen gekomen, zei het leger zaterdag. De opvarenden werden opgepikt door een patrouilleboot en aan land gebracht, volgens berichten in de media.

Vrijdag verdronken voor de kust van Tunesië zeker 65 mensen toen een boot met migranten zonk. Sommigen konden worden gered. Volgens de autoriteiten kwamen de slachtoffers voornamelijk uit landen ten zuiden van de Sahara. Ze waren vanuit de Libische havenplaats Zuara vertrokken voor de overtocht naar Europa.