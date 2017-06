Tientallen migranten achtergelaten in woestijn

Ruim negentig migranten zijn gered nadat ze door mensensmokkelaars waren achtergelaten in de Sahara. Militairen en een team van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) troffen hen vrijdag in Niger aan in de woestijn, zei het hoofd van de IOM-missie in het land woensdag.

Een van de overwegend Nigeriaanse migranten overleed kort na aankomst in een IOM-complex in de plaats Dirkou. De overlevenden worden uiteindelijk teruggebracht naar hun thuisland. Afrikaanse migranten die proberen Europa te bereiken, reizen vaak via Niger. Het is onbekend hoeveel mensen de tocht door de woestijn niet overleven.

Eerder deze maand kwamen nog 44 migranten om het leven in de woestijn in Niger. De vrachtwagen waarmee ze door de Sahara reisden, zou onderweg pech hebben gekregen. IOM-teams zoeken nog naar 25 anderen die vermoedelijk zijn verdwaald in de woestijn.