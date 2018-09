Tientallen mensen uit vliegtuig New York

Enkele tientallen mensen hebben het vliegtuig verlaten dat onder quarantaine was geplaatst in New York. „Gezondheidsfunctionarissen halen anderen één voor één naar buiten en controleren op symptomen”, zegt een woordvoerder van de burgemeester op Twitter.

Tot dusver zouden zeker tien zieke mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Zo’n veertig andere mensen vertoonden geen ziekteverschijnselen en mochten vertrekken. In totaal waren ruim 520 mensen aan boord van het vliegtuig.

Het is nog onduidelijk waar de patiënten precies last van hebben. Een ingewijde zei tegen The New York Times dat tientallen passagiers last hebben van hoestbuien en moesten overgeven. Ook zouden twee bemanningsleden hoge koorts hebben.

De woordvoerder van de burgemeester stelde eerder dat het toestel een tussenstop maakte in Mekka, waar griep heerst. Hij zei later dat het toch ging om een directe vlucht van Dubai naar New York. „Het lijkt erop dat sommige zieke passagiers uit Mekka kwamen voordat ze instapten in Dubai.”