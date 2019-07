In een hotel in de Canadese stad Winnipeg zijn door een gaslek 46 mensen vergiftigd. Bij het lek is koolmonoxide vrijgekomen. De hotelgasten moesten allen naar een ziekenhuis worden gebracht. 15 van hen zijn er slecht aan toe, maar verwacht wordt dat alle getroffenen het overleven, zegt de leider van de reddingsoperatie in Canadese media.

In totaal waren er 52 mensen aanwezig in het gebouw. De oorzaak van het lek is nog onbekend.