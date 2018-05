Tientallen mensen gered uit attractie België

Tientallen mensen hebben vastgezeten in een attractie in het Belgische pretpark Bellewaerde. De brandweer moest uitrukken om de inzittenden uit hun benarde positie te bevrijden, berichten Belgische media.

De 16 meter hoge draaiende toren El Volador blokkeerde aan het begin van de middag. De circa 40 inzittenden bevonden zich toen op enkele meters van de grond. „Dat is net te hoog voor ons om zelf de mensen te evacueren. Daarom hebben we de brandweer erbij geroepen”, zei een woordvoerster van het pretpark in Ieper volgens Het Laatste Nieuws.

Op videobeelden is te zien hoe de brandweer een ladderwagen gebruikt om de vastzittende pretparkbezoekers te bereiken. Zij zijn vervolgens om beurten naar beneden gehaald. Daar kregen zij volgens het pretpark een ijsje om af te koelen. El Volador bleek zichzelf door een defect in de veiligheidsmodus te hebben gezet. Daarom stopte de attractie.