Tientallen mensen gegijzeld in winkelcentrum Filipijnen

Een gewapende man houdt tientallen mensen gegijzeld in een winkelcentrum in de Filipijnen. „Hij heeft een pistool en schreeuwt dat hij een granaat heeft, maar dat kunnen we niet bevestigd krijgen”, zegt de plaatselijke burgemeester.

De gijzelnemer zou zijn ontslagen door het beveiligingsbedrijf van het winkelcentrum in San Juan, bij hoofdstad Manilla. De autoriteiten hebben winkelende mensen geëvacueerd en de omgeving afgezet. Ze proberen te onderhandelen met de dader.

Burgemeester Francis Zamora zegt dat zeker één persoon is neergeschoten en naar schatting zo’n 30 mensen zijn gegijzeld. De schutter zou met zijn voormalige collega’s willen praten via videochat. „Hij zou oorspronkelijk hebben geprobeerd andere beveiligers te overtuigen met hem een soort coup te plegen tegen het management van het winkelcentrum.”