Tientallen maffiosi opgepakt in Zuid-Italië

De Italiaanse politie heeft de beruchte maffiaclans in de zuidelijke provincie Foggia een forse slag toegebracht. Arrestatiebevelen werden uitgevaardigd tegen veertig mensen op verdenking van maffialidmaatschap, afpersing, woekerpraktijken en drugshandel. De autoriteiten zeiden volgens persbureau ANSA dat 38 verdachten zijn opgepakt.

Foggia ligt in de regio Puglia, in de hiel van de Italiaanse laars. De maffia daar, de Società foggiana, treedt de laatste drie jaar steeds gewelddadiger op.

„De maffia van Foggia is de eerste vijand van de staat geworden”, zei de nationale antimaffia-aanklager Federico Cafiero de Raho. Hij merkte op dat er sinds een beruchte moord in augustus 2017 circa vierhonderd arrestaties zijn verricht in zestig operaties tegen de maffia.

De operatie van maandag was gericht tegen de drie criminele families die de Societa foggiana vormen. Zij zijn niet alleen verwikkeld in onderlinge oorlogen, maar werken ook samen om hun greep op de macht in de regio te verstevigen. Volgens de politie is geen enkele economische sector in Foggia gespaard gebleven van de afpersingspraktijken van de maffia. Naast voedsel en landbouw werden onder meer gokwinkels, de bouw en het uitvaartwezen genoemd.