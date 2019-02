Bij een mijnramp op het Indonesische eiland Sulawesi zijn volgens lokale autoriteiten mogelijk zestig mensen levend begraven toen een illegale goudmijn instortte. Er is inmiddels een dode geborgen en dertien mijnwerkers zijn gered.

Een woordvoerder van de officiële instanties zei dat de steunbalken braken in de mijn, die door het grote aantal mijngangen instabiel was geworden. In de mijn waren op dat moment tientallen gouddelvers aanwezig.