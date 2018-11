„Tientallen kinderen vrijgelaten in Kameroen”

In Kameroen zijn alle 78 kinderen vrijgekomen die deze week waren gekidnapt. Ook een chauffeur mocht vertrekken, zegt een priester die onderhandelt met de gijzelnemers. Die houden nog wel het schoolhoofd en een docent vast.

De kinderen waren deze week meegenomen door gewapende mannen. Dat gebeurde bij een school in de stad Bamenda. Een legerwoordvoerder wees met een beschuldigende vinger naar separatisten, die op hun beurt beweerden dat regeringstroepen een ontvoering in scène hadden gezet. Zij zouden zo de opstandelingen de schuld in de schoenen willen schuiven.

Onderhandelaar Samuel Fonki, een geestelijke, zei eerder ook dat separatisten verantwoordelijk zijn. Dezelfde gewapende groep zou vorige maand ook al elf andere scholieren hebben ontvoerd. Toen zou in stilte losgeld zijn betaald door de school. Het is nog onduidelijk of dat nu ook is gebeurd.