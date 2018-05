Tientallen IS-verdachten opgepakt in Turkije

De Turkse autoriteiten hebben tientallen buitenlanders opgepakt die banden zouden hebben met terreurorganisatie IS. Antiterreureenheden vielen in miljoenenstad Istanbul gelijktijdig gebouwen binnen in dertien districten, zeggen bronnen binnen de politie tegen het Turkse staatspersbureau Anadolu.

De politie arresteerde in totaal 54 verdachten. Zij zouden bezig zijn geweest met het voorbereiden van aanslagen, zeggen de bronnen. Andere media berichten dat de buitenlanders mogelijk van plan waren naar conflictgebieden in Syrië te reizen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt.