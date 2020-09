Tientallen invallen in Duitsland om misstanden vleesindustrie

De Duitse politie heeft tientallen invallen gedaan vanwege een onderzoek naar misstanden in de vleesindustrie. Uitzendbureaus zouden illegaal werknemers naar Duitsland hebben gehaald om te werken in die sector. De politie wil volgens een woordvoerder zo’n tachtig buitenlandse arbeidskrachten uit landen als Oekraïne en Wit-Rusland aan de tand voelen.

In Duitsland kwam tijdens de coronacrisis een discussie op gang over de grootschalige inzet van Oost-Europese arbeidsmigranten in slachthuizen. Zij waren officieel vaak in dienst van andere bedrijven dan vleesverwerkers zelf. Dat werkte volgens critici misstanden in de hand en de regering kwam afgelopen zomer met wetgeving om die praktijk aan banden te leggen.

De politie onderzoekt nu of is gesjoemeld bij het naar Duitsland halen van de arbeidsmigranten. Die zouden bijvoorbeeld ten onrechte zijn aangemeld als studenten die vakantiewerk deden. De politie doorzocht woensdag meer dan 60 woningen en bedrijven in vijf deelstaten, waaronder ook het aan Nederland grenzende Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen.

De politie zegt dat er tien hoofdverdachten in beeld zijn. Het gaat om acht mannen en twee vrouwen.