Tientallen gijzelaars vrijgelaten na bankoverval in Georgië

Zo’n 43 personen zijn na een urenlange gijzeling in een bank in Georgië vrijgelaten, meldt het Georgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens lokale media eiste de gewapende gijzelnemer een half miljoen dollar aan losgeld en droeg hij militaire kleding.

Het ministerie zei dat het onderzoek nog altijd gaande is en liet niet weten of er losgeld was betaald. De overvaller stormde woensdag om 14.30 plaatselijke tijd een bank in de plaats Zugdidi binnen.

Op beelden van Georgische media is te zien dat de man een bivakmuts draagt en een granaat in zijn hand heeft terwijl hij het bankgebouw met drie andere mannen verlaat. Het was niet duidelijk wie de gijzelaars waren. Volgens eerste berichten waren het er slechts twintig, maar de autoriteiten gaven later een exact aantal.

De politie had het gebied rond de bank in de loop van de middag afgezet en begon een operatie om de gijzelnemer te „deactiveren”. Na onderhandelingen met de politie begon hij gijzelaars een voor een vrij te laten, onder wie een zwangere vrouw.