Tientallen gewonden tijdens protesten Parijs

Tijdens de derde betoging van ‘gele hesjes’ in Parijs zijn zaterdag opnieuw rellen uitgebroken. De oproerpolitie greep hard in en tijdens confrontaties raakten zeker 65 mensen gewond, onder wie elf politiemensen, meldde de politie in de Franse hoofdstad aan het einde van de middag.

Rond de Champs-Élysées in hartje Parijs werd een tiental auto’s in brand gestoken. Sommige actievoerders bekogelden de politie en wierpen barricades op. Het was een chaotische bedoening rond de beroemde Arc de Triomphe.

Premier Edouard Philippe sprak zijn verontwaardiging uit over het feit dat betogers juist die plek hadden uitgekozen. Hij sprak van „uitzonderlijke gewelddadigheden”. Inmiddels heeft de politie in Parijs zeker 122 actievoerders opgepakt.

De ‘Gilets Jaunes’ demonstreren tegen de hoge kosten van hun levensonderhoud in het algemeen en verhoging van de brandstofaccijns in het bijzonder.