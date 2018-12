Tientallen gewonden tijdens protesten Parijs

Tijdens de derde betoging van ‘gele hesjes’ in Parijs zijn zaterdag opnieuw rellen uitgebroken. De oproerpolitie greep hard in en tijdens confrontaties raakten zeker 65 mensen gewond, onder wie elf politiemensen, meldde de politie in de Franse hoofdstad aan het einde van de middag.

Rond de Champs-Élysées in hartje Parijs werd een tiental auto’s in brand gestoken. Sommige actievoerders bekogelden de politie en wierpen barricades op. Het was een chaotische bedoening rond de beroemde Arc de Triomphe.

Premier Edouard Philippe sprak zijn verontwaardiging uit over het feit dat betogers juist die plek hadden uitgekozen. Hij sprak van „uitzonderlijke gewelddadigheden”. Inmiddels heeft de politie in Parijs zeker 122 actievoerders opgepakt.

De ‘Gilets Jaunes’ demonstreren tegen de hoge kosten van hun levensonderhoud in het algemeen en verhoging van de brandstofaccijns in het bijzonder.

De Champs-Élysées veranderde een week geleden nog in een slagveld toen ‘gele hesjes’ demonstreerden tegen verhoging van de brandstofprijzen, slechte leefomstandigheden en sociale ongelijkheid. De politie had nieuwe protesten verwacht en mobiliseerde dit keer ongeveer vijfduizend agenten en gendarmes in Parijs, fors meer dan een week geleden. Ook op andere plekken in het land zijn duizenden agenten op de been gebracht.

De Gilets Jaunes ontlenen hun naam aan de felgele hesjes die Fransen in hun auto’s moeten hebben. Het gaat om een spontane protestbeweging die geen echte leiders heeft. De leden organiseren zich veelal via internet en zijn vaak ontevreden omdat ze moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. De beweging heeft navolging gekregen in andere landen, waaronder Nederland.

