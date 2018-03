Door een tramongeluk in het centrum van Keulen zijn donderdagavond meer dan veertig gewonden gevallen. De politie vertelde in de regionale krant General-Anzeiger dat bij een halte in de Luxemburger Straße twee tramstellen op elkaar zijn geknald. Volgens de woordvoerder zou één persoon er slecht aan toe zijn. De meeste slachtoffers liepen licht letsel op. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog een raadsel.