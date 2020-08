Tientallen gewonden door hevige explosie Beiroet

De Libanese hoofdstad Beiroet is dinsdagmiddag opgeschrikt door een hevige explosie. Tientallen mensen zijn daarbij gewond geraakt, meldt het Libanese Rode Kruis. De schade is omvangrijk.

De ontploffing deed zich voor in het havengebied. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Volgens de minister van Volksgezondheid was de ontploffing in een vuurwerkopslagplaats. Het havengebied is door de veiligheidsdiensten afgezet.

Op beelden van Libanese media is te zien dat er mensen onder puin liggen.

De harde klap werd in grote delen van de stad gevoeld. Een enorme oranje rookpluim steeg boven de stad op. In grote delen van de stad sneuvelden ruiten en raakten auto’s en gebouwen beschadigd. Een correspondent van Al-Jazeera die kilometers van de ontploffing verwijderd was, zei dat om haar heen ruiten sneuvelden en dat ze zelf omver werd geblazen.