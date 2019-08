Tientallen gewonden door explosie in Kabul

Bijna honderd mensen zijn gewond geraakt door een zware explosie in Kabul. De autoriteiten in de Afghaanse hoofdstad zeggen dat een autobom ontplofte bij een politiebureau.

Na de ontploffing was een grote rookwolk te zien boven de stad. Ook sneuvelden ramen in de omgeving. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid meldt dat zeker 95 mensen naar ziekenhuizen zijn gebracht. Het gaat volgens hem vooral om burgers, onder wie ook kinderen.

„Ik hoorde een harde knal en alle ramen in mijn winkel gingen kapot. Glas vloog alle kanten op”, vertelt winkelier Ahmad Saleh. Hij stelt dat de ramen van ongeveer twintig winkels op een kilometer van de ontploffing kapot zijn.

De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Die radicaalislamitische opstandelingen zijn verwikkeld in een bloedige strijd met veiligheidstroepen. In juli zijn volgens de Verenigde Naties meer dan 1500 burgers gedood of gewond geraakt.