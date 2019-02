Tientallen gewonden door aardbeving Sumatra

Door een voor de regio relatief lichte aardbeving met een kracht van 5,6 zijn in het westen van Sumatra circa vijftig gewonden gevallen. Zeker 350 panden zijn beschadigd volgens de plaatselijke autoriteiten. Politie en leger staan de bevolking bij.

Het epicentrum van de beving was op een diepte van 10 kilometer, ruim 385 kilometer en zuidoosten van de stad Medan. Een van de zwaarste aardbevingen ooit werd geregistreerd voor de kust van Sumatra eind 2006. Die had een kracht van 9,1 en eiste in een reeks landen honderdduizenden mensenlevens door een tsunami. Sumatra ligt aan de rand tektonische platen.