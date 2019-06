Tientallen gewonden bij rellen in Memphis

Zeker 24 politiemensen zijn gewond geraakt bij rellen in de Amerikaanse stad Memphis (Tennessee). Daar botsten betogers met de politie nadat een man om het leven was gekomen bij een poging hem aan te houden.

Burgemeester Jim Strickland meldt dat ook twee journalisten verwondingen hebben opgelopen. Dat gebeurde toen demonstranten met stenen gooiden naar de politie. Ook politievoertuigen moesten het ontgelden. Het is onduidelijk of ook betogers gewond zijn geraakt.

De rellen volgden op de dood van een verdachte, die niet is geïdentificeerd. De U.S. Marshals, een landelijke politiedienst, wilden de man aanhouden op grond van "meerdere arrestatiebevelen". Er ontstond volgens de autoriteiten een achtervolging waarbij de verdachte politiewagens ramde en later uitstapte met een wapen. Daarop schoten politiemensen hem dood.