Tientallen gewonden bij protesten tegen Iraanse invloed in Irak

In verschillende steden in Irak zijn zeker 31 gewonden gevallen bij nieuwe demonstraties tegen de invloed van Iran in de Iraakse politiek. Veiligheidstroepen vuurden kogels af in de lucht en bestookten de demonstranten met traangas. In de hoofdstad Bagdad vielen zeker veertien gewonden en in het zuidelijke Nasiriya werden zeventien gewonden geteld.

De veiligheidstroepen probeerden de zittende groepen betogers op te breken toen de onlusten uitbraken. De demonstranten eisen het vertrek van de pro-Iraanse machthebbers in Irak.

Sinds de val van dictator Saddam Hussein is de invloed van Iran enorm toegenomen. Saddam onderdrukte de sjiitische meerderheid wreed en na zijn val namen sjiieten met steun van Iran het heft in handen.

Ongeveer 65 procent van de bijna veertig miljoen Iraki’s is sjiitisch. Dat de woede zich vooral tegen Iran richt, komt niet alleen door de slechte economische situatie in het land. Veel Irakezen zijn de religieuze ijver van gewapende milities en politieke partijen van islamisten waarmee Iran zich in de Iraakse politiek mengt beu.

Veel Iraakse sjiieten moeten ook niets hebben van het politieke systeem van het buurland, waar conservatieve sjiitische geestelijken regeren.