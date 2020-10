Tientallen gewonden bij brand in torenflat Zuid-Korea

Tientallen mensen zijn gewond geraakt door een brand in een flatgebouw in de Zuid-Koreaanse kuststad Ulsan. Reddingswerkers spreken volgens persbureau Yonhap over zeker 49 slachtoffers.

De brand woedt in een 33 verdiepingen tellend flatgebouw en zou inmiddels onder controle zijn. Op camerabeelden is te zien dat het enorme gebouw in lichterlaaie staat. Brandend puin stort op de straat naast de toren.

Het is onduidelijk of sprake is van instortingsgevaar. In het gebouw wonen volgens Yonhap ongeveer 380 mensen. De brandweer heeft geprobeerd bewoners zo snel mogelijk te evacueren.