Tientallen gewonden bij bomaanslag Ecuador

Bij een bomaanslag op een politiebureau in San Lorenzo in Ecuador zijn zeker 28 mensen gewond geraakt. De Ecuadoriaanse president Lenin Moreno heeft de noodtoestand uitgeroepen in de steden Eloy Alfaro en San Lorenzo om de veiligheid van de burgers te kunnen waarborgen. De daders brachten zaterdag een auto gevuld met explosieven voor het politiegebouw tot ontploffing.

Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veertien politieagenten. In totaal zijn 37 gebouwen, waaronder het hoofdbureau van de politie, zwaar beschadigd door de bomaanslag. President Moreno noemde de aanslag een „terroristische daad verbonden met drugssmokkel en criminele bendes”.

„We laten ons niet intimideren”, twitterde Moreno die opdracht heeft gegeven om de jacht op lokale drugskartels te intensiveren.

In het aan San Lorenzo grenzende Colombia was zaterdag een soortgelijke bomaanslag op een politiebureau. Daarbij kwamen zeker vijf mensen om het leven en vielen tientallen gewonden.