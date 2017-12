Tientallen gewonden bij aanvaring cruiseschip op de Rijn

Zeker 25 passagiers van een cruiseschip zijn tweede kerstdag gewond geraakt toen het schip tegen een pijler van een autobrug aanvoer. Het ongeluk gebeurde in de avond op de Rijn in de buurt van Duisburg. Het schip was op weg naar Nederland en een deel van de passagiers is Nederlands.

Er waren 129 mensen aan boord van het schip Swiss Chrystal toen het ongeluk gebeurde. Van de opvarenden raakten er 21 lichtgewond, vier passagiers moesten met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Niemand verkeert in levensgevaar, zegt de Duitse politie.

Großeinsatz der #Feuerwehr in #Duisburg. Dort ist ein mit über 100 Personen besetztes Schiff auf dem Wasser gegen den Brückenpfeiler unter der Autobahn 42 geprallt. Einsatzkräfte versuchen derzeit das Schiff zu evakuieren. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. pic.twitter.com/VYgp2SLOF2 — nrw-aktuell.tv (@nrwaktuelltv) 26 december 2017

De passagiers waren hoofdzakelijk uit België, Nederland en Luxemburg afkomstig. Het is niet bekend of er Nederlandse gewonden zijn. Er waren 103 passagiers, de overige 26 opvarenden waren bemanningsleden.

Veel mensen aan boord zagen het ongeluk, waarbij de boeg van het schip beschadigd raakte, gebeuren. Volgens de Duitse politie was het een lichte aanvaring. Bij de reddingsoperatie waren brandweerschepen betrokken.

Een ander cruiseschip schoot te hulp en nam de passagiers over. De brug maakt deel uit van de snelweg A42. Deze snelweg is voorlopig nog dicht. Experts moeten woensdag de stevigheid van de brug testen.

De rederij heeft een vervangend schip laten komen. De reizigers kunnen hun reis met dit schip vervolgen. De reisorganisatie heeft hotels geregeld voor mensen die naar huis willen. Ook is er transport naar de woonplaatsen van de toeristen geregeld.

De Swiss Chrystal is een schip van de Zwitserse rederij Scyalla. Het schip stamt uit 1995 en heeft in 2007 nog een grondige renovatie ondergaan.