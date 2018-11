Tientallen functionarissen Ethiopië opgepakt

De Ethiopische autoriteiten hebben 63 mensen opgepakt die worden verdacht van mensenrechtenschendingen of corruptie. Het gaat onder meer om officieren, inlichtingenfunctionarissen en zakenlieden.

De autoriteiten arresteerden 36 personen vanwege mensenrechtenschendingen, zoals de illegale detentie van politieke gevangenen. Gedetineerden zouden zijn gemarteld, verkracht en in sommige gevallen zijn gedood. Nog eens 27 aanhoudingen hangen samen met corruptie bij een bedrijf dat wordt gerund door het leger, aldus de procureur-generaal.

De aanhoudingen volgen op maandenlang onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van premier Abiy Ahmed. Hij overleefde eerder dit jaar een granaataanval op een politieke bijeenkomst in Addis Abeba. De procureur-generaal stelde dat inmiddels is gebleken dat daar vanuit de top van de veiligheidsdienst opdracht toe is gegeven.

Het is onduidelijk hoeveel mensen zijn aangehouden vanwege de aanslag. Justitie stelde dat meerdere verdachten het land zijn ontvlucht of zijn ondergedoken. Premier Ahmed heeft sinds hij aantrad in april onder meer politieke gevangenen vrijgelaten en de banden aangehaald met aartsvijand Eritrea.