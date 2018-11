Tientallen Filipino’s dood door tyfoon Yutu

Op de Filipijnen zijn tot nu toe zeker 34 mensen om het leven gekomen door de tyfoon Yutu. De autoriteiten hebben vrijdag na dagenlang zoeken de hoop opgegeven om nog zeventien vermiste mannen en vrouwen levend terug te vinden.

Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog zal toenemen, omdat waarschijnlijk nog mensen onder het puin liggen van huizen die door de storm zijn ingestort of door aardverschuivingen of overstromingen zijn meegesleurd.

De tyfoon bereikte dinsdag de eilandstaat in Zuidoost-Azië met windsnelheden van meer dan 140 kilometer per uur. De sterkste rukwinden hadden een snelheid van 230 kilometer per uur. Vooral de provincies Bergen, Banaue, Ifugao en Kalinga zijn getroffen. In september kwamen door de tyfoon Mangkhut meer dan honderd mensen op de Filipijnen om het leven.