Tientallen economen achter plannen Corbyn

De verkiezingsbelofte van Labour-leider Jeremy Corbyn om vaker de portemonnee te trekken, zou de Britse economie een steun in de rug geven. Dat betogen meer dan 160 voorname economen en academici in een open brief aan zakenkrant Financial Times.

Labour wil onder andere de reguliere overheidsuitgaven met 83 miljard pond opvoeren en pleit ook voor 55 miljard pond aan extra investeringen. De briefschrijvers stellen dat het Verenigd Koninkrijk grote behoefte heeft aan die extra publieke uitgaven.

Vooral in de ontwikkeling van groene technologie voor de energiesector, transport, woningmarkt, industrie en landbouw zou meer geld moeten worden gestoken. Daarnaast pleit de groep economen voor meer uitgaven aan overheidsdiensten. De groep voornamelijk links georiënteerde academici hoopt dat een nieuwe regering vooral de arbeidsproductiviteit en lonen zal opvoeren.

Onder anderen Danny Blanchflower, voormalig beleidsmaker van de Bank of England, spreekt zich uit voor de plannen van de sociaal-democraten. Ook emeriti hoogleraren in de economie van de London School of Economics en de Universiteit van Oxford ondertekenden het pleidooi.