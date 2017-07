Tientallen doden na zelfmoordaanslag in Kabul

Een zelfmoordaanslag heeft maandagochtend in Kabul aan minstens 24 mensen het leven gekost. Zeker veertig anderen zijn in de Afghaanse hoofdstad gewond geraakt en naar ziekenhuizen overgebracht.

Omstreeks vijf uur ’s ochtends explodeerde volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken een autobom in het district Gulai-e Dawachana, een wijk waar overwegend sjiieten wonen. Onder meer huizen, winkels en een passerende bus raakten zwaar beschadigd. Wat precies het doel van de aanslag was, is niet bekend. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist.

In Afghanistan worden zowel door de Taliban als Islamitische Staat aanslagen gepleegd. Ook kleinere groeperingen plegen verzet tegen de regering. Dit jaar was Kabul al tien keer het doelwit, maar ook in andere plaatsen vinden bloedige aanslagen plaats. Door de strijd in Afghanistan zijn in de eerste zes maanden van dit jaar zeker 1662 burgers om het leven gekomen en 3581 gewond geraakt.