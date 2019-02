Tientallen doden na ongeluk op station Caïro

Door een treinongeluk en een brand in het centraal station van de Egyptische hoofdstad Caïro zijn volgens de plaatselijke autoriteiten zeker 24 doden en vijftig gewonden gevallen. Een diesellocomotief is naar het zich laat aanzien in het Ramses Station in een onderhoudswerkplaats ‘op hol geslagen’.

Het gevaarte reed zonder machinist het centrale deel van het station in en ramde een perron en een stootblok. Daarna ontplofte de locomotief en brak brand uit in het station. Het gebouw dateert uit de 19e eeuw dateert, maar in de afgelopen jaren ingrijpend is gemoderniseerd.