Tientallen doden na aanslag Afghaanse moskee

Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in de Oost-Afghaanse provincie Khost zijn zeker 26 mensen gedood en vijftig gewonden gevallen. De ontploffing was in een gebedshuis op een militaire basis, zei een legerwoordvoerder.

De ontploffing deed zich voor toen de moskeegangers zich opmaakten voor het vrijdaggebed. De slachtoffers werkten volgens de woordvoerder allemaal voor het leger.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar mogelijk zitten de Taliban erachter. De afgelopen maanden zijn bij verschillende aanvallen van de Taliban op het Afghaanse leger honderden dodelijke slachtoffers gevallen.

De terroristische organisatie heeft als doel de prowesterse regering van Afghanistan omver te werpen.