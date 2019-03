Tientallen doden in Zimbabwe door wervelstorm

In Zimbabwe zijn volgens de regering minstens 24 doden gevallen door noodweer in het oosten van het land. Huizen en bruggen zijn weggevaagd door de cycloon Idai en er worden ongeveer honderd mensen vermist.

Parlementslid Joshua Sacco verwacht dat het dodental nog zal stijgen. Hij vergelijkt Idai met de storm Eline, die in 2000 over delen van Afrika raasde en een spoor van vernieling achterliet.

Wervelstorm Idai ging vrijdag met windsnelheden tot 200 kilometer per uur aan land in Mozambique. Daar zijn in het midden van het land ook al negentien doden gemeld. Idai is de zwaarste wervelstorm in de regio in meer dan tien jaar.

De komende dagen neemt volgens Weeronline de wind in Afrika wel af, maar wordt er extreem veel regen verwacht. Hierdoor is er een grote kans op overstromingen en modderstromen.