Tientallen doden in strijd tegen IS

Zware gevechten tussen Islamitische Staat en door de VS gesteunde troepen hebben de afgelopen dagen geleid tot tientallen doden. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Met behulp van luchtondersteuning van de VS proberen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) de laatste enclaves van IS dichtbij de grens met Irak in handen te krijgen. De SDF nam de posities aan de oostelijke oever van de rivier de Eufraat weer in die zij de afgelopen dagen waren verloren aan IS. Aan beide kanten vielen slachtoffers. Volgens het conservatorium kwamen de afgelopen twee dagen 31 burgers, vijftig IS-strijders en 79 SDF-strijders om het leven.

Islamitische Staat gaf een schokkende video vrij van een onthoofding van een gijzelaar en bedreigde de families van SDF-strijders. Volgen hun spreekbuis Amaq hebben de jihadisten hun aanvallen op twee fronten opgevoerd waarbij tientallen Koerdische strijders zijn gedood en dertig anderen werd gegijzeld.

Het zelfverklaarde kalifaat van IS is na verschillende offensieven in Irak en Syrië afgebrokkeld, maar de strijders zijn nog steeds actief in de woestijn in het grensgebied.