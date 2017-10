Bij de schietpartij in Las Vegas zijn meer dan twintig doden en meer dan honderd gewonden gevallen. Dat bevestigde de lokale politie. De vermoedelijke schutter is omgekomen. Hij zat in een hotelkamer op de 32e verdieping van het Mandalay Bay-hotel.

De politie wil nog niets zeggen over de identiteit van de schutter en over zijn motief. Het gaat om een inwoner van Las Vegas. Zijn partner Mary Lou Danley wordt gezocht.