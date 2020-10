Tientallen doden en enorme ravage na aardbeving Egeïsche Zee

Het reddingswerk na de zware aardbeving die gebouwen heeft verwoest in Turkije in Griekenland, is zaterdag nog in volle gang. Reddingswerkers gebruiken soms hun blote handen om in het puin van ingestorte panden te zoeken naar overlevenden.

De Turkse autoriteiten hebben melding gemaakt van zeker 26 doden en meer dan 800 gewonden. Op het Griekse eiland Samos kwamen zeker twee mensen om het leven. Het gaat volgens Griekse media om twee tieners die onder een muur terechtkwamen.

De aardbeving veroorzaakte vrijdagmiddag een mini-tsunami. In kustgebieden in Turkije veranderden straten in kolkende rivieren. De meeste schade is gemeld in de Turkse miljoenenstad Izmir, waar veel hoogbouw staat. Op luchtbeelden is te zien dat de ravage daar enorm is.

De burgemeester van de stad zei tegen nieuwszender CNN Türk dat zeker 20 gebouwen zijn ingestort. Op die plekken steeg dikke, witte rook op. Reddingswerkers krijgen hulp van inwoners en zetten ook zoekhonden in om slachtoffers te vinden.

De gouverneur van de regio heeft bekendgemaakt dat zeker zeventig mensen zijn gered. Op de televisie is te zien dat minister van Landbouw Bekir Pakdemirli telefonisch contact heeft met een meisje onder het puin. „We vragen je om kalm te blijven”, zegt de minister.

Inwoners van Izmir renden tijdens de aardbeving de straat op. „Ik dacht: komt hier nog een einde aan?”, zei een 32-jarige man. „Het voelde alsof het 10 minuten duurde. Alsof het nooit zou eindigen.” De autoriteiten hebben later tenten neergezet in een park, zodat gezinnen daar de nacht konden doorbrengen.

Ook op Samos leidde de beving tot paniek. Mensen stormden daar gebouwen uit. „Het was chaos”, zei de plaatselijke locoburgemeester. „We hebben nog nooit zoiets meegemaakt.”

Het natuurgeweld heeft geleid tot toenadering tussen Griekenland en Turkije, landen die momenteel met elkaar overhoop liggen. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft hulp aangeboden in een telefoongesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

„Wat onze verschillen ook zijn, dit zijn momenten waarop onze mensen zich moeten verenigen”, schreef Mitsotakis op Twitter. „Dank u, meneer de premier”, reageerde Erdogan. „Dat twee buren solidariteit tonen in moeilijke tijden, is waardevoller dan veel dingen in het leven.”