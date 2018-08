Door een zelfmoordaanslag op een opleidingscentrum in Kabul zijn woensdag zeker 48 mensen om het leven gekomen en 67 mensen gewond geraakt. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

De terreurdaad vond plaats in een overwegend sjiitische wijk van de Afghaanse hoofdstad, waar het de afgelopen weken betrekkelijk rustig was. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Aanslagen op sjiitische doelen werden in het verleden meestal geclaimd door Islamitische Staat.