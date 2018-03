Tientallen doden door vliegtuigcrash Nepal

Tientallen mensen zijn om het leven gekomen door een vliegtuigcrash in Nepal. Het passagiersvliegtuig crashte bij de internationale luchthaven van Kathmandu. Een legerwoordvoerder sprak over vijftig doden; volgens de politie zijn ten minste 39 mensen omgekomen.

Het toestel van luchtvaartmaatschappij US-Bangla Airlines zou tijdens het landen van de landingsbaan zijn geschoten. Daarna brak brand uit, zei een woordvoerder van Tribhuvan International Airport tegen de krant Kathmandu Post. Er waren volgens de legerwoordvoerder 71 mensen aan boord.

Militairen en hulpverleners begonnen na de crash een reddingsoperatie. Het ministerie van Toerisme meldde dat de mensen die zijn gered naar ziekenhuizen zijn gebracht. De politie meldt dat zeker acht zwaargewonden in het ziekenhuis zijn overleden.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de crash. Het toestel mocht vanaf de zuidkant van het vliegveld landen, maar naderde de landingsbaan vanuit het noorden. De Nepalese luchtvaartautoriteit vermoedt dat er sprake was van technische problemen. Alle luchtverkeer van en naar het vliegveld is stilgelegd.

Een van de slachtoffers zei tegen de krant dat het toestel bij het landen plots „hevig begon te schudden”. Daarna was een harde knal te horen. De man kon naar eigen zeggen door een raam het vliegtuig verlaten. „Ik heb verwondingen opgelopen aan mijn hoofd en benen, maar heb geluk dat ik nog leef.”