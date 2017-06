Tientallen doden door vlammenzee Portugal

Een enorme bosbrand in het midden van Portugal heeft aan tientallen mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers stierven volgens de autoriteiten in hun auto’s terwijl ze probeerden te vluchten voor de vlammenzee. Premier Antonio Costa sprak zondag over een ongekende tragedie.

De brand woedt al sinds zaterdag en is vermoedelijk veroorzaakt door blikseminslag. De hitte en harde wind zorgden dat de vlammen snel om zich heen grepen. „Het is echt een inferno. We hebben nog nooit zoiets gezien”, zei de burgemeester van Pedrógão Grande, Valdemar Alves. Hij stelde dat meer dan twintig dorpen zijn getroffen door de brand.

Door de brand zijn zeker 62 mensen om het leven gekomen. Premier Costa waarschuwde dat het dodental nog kan oplopen. Brandweerlieden zijn nog bezig met het doorzoeken van de resten van verkoolde gebouwen in afgelegen dorpen. Het lukte volgens de premier mogelijk niet in alle gevallen om mensen op tijd te waarschuwen, omdat ook telefoonlijnen en communicatietorens waren verwoest door de brand.

De Portugese regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd en zet het leger in om de hulpverleners bij te staan. Ook vanuit het buitenland arriveerde hulp. Volgens de regering heeft Spanje twee blusvliegtuigen gestuurd. Frankrijk stelt nog eens drie gespecialiseerde vliegtuigen beschikbaar.

Premier Mark Rutte liet weten namens Nederland hulp te hebben aangeboden. Ook betuigde hij zijn medeleven aan zijn ambtgenoot Costa. „De gedachten zijn bij de getroffenen en de moedige diensten die het vuur bestrijden”, aldus Rutte.