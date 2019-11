Tientallen doden door uitbraak mazelen Samoa

Een uitbraak van de mazelen heeft zeker 25 mensen het leven gekost in de afgelegen eilandenstaat Samoa. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen en inentingen verplicht gesteld.

In de eilandenstaat zijn bijna 2200 ziektegevallen gemeld op een bevolking van circa 200.000 mensen. Meer dan de helft van de patiƫnten is jonger dan vier jaar. De mazelen hebben ook toegeslagen in Tonga en Fiji, maar Samoa is door de lage vaccinatiegraad extra hard getroffen. Die wordt geschat op 28 tot 40 procent.

De autoriteiten in Samoa krijgen internationale hulp bij het bestrijden van de uitbraak. VN-kinderfonds Unicef stuurde 110.000 doses van het mazelenvaccin. Medische teams uit Australiƫ en Nieuw-Zeeland helpen bij het inenten van mensen. De afgelopen vijf dagen zijn meer dan 17.000 mensen gevaccineerd.

De mazelen zijn zeer besmettelijk en komen overal in de wereld voor. In Duitsland keurde het parlement deze maand een voorstel goed om ouderen te verplichten hun kinderen in te enten. Ook in Nederland komt de ziekte nog voor. Op Urk was dit jaar sprake van een lokale uitbraak.