Tientallen doden door treinongeluk Taiwan

Door een treinongeluk in het noordoosten van Taiwan zijn zondag 18 doden en 175 gewonden gevallen. Het is het ernstigste treinongeluk in meer dan dertig jaar in Taiwan.

Bij het ongeluk met de Puyuma-Express ontspoorden alle acht wagons. Vier kwamen op hun kant terecht. Honderden reddingswerkers en militairen zijn urenlang bezig geweest om tientallen passagiers te bevrijden die vastzaten in de treinstellen en om lichamen te bergen.

Het ongeluk gebeurde in een bocht vlak voor een station in het district Yilan, dicht bij de kust. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar sommige passagiers vertelden dat de trein met erg hoge snelheid reed.

De trein was op weg naar de kustplaats Taitung, een populaire bestemming voor toeristen. Volgens de autoriteiten waren er 366 passagiers aan boord. Een Amerikaan raakte gewond. Of er meer buitenlanders in de trein zaten is niet bekend.