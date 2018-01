Tientallen doden door storm in Madagaskar

Een cycloon die over Madagaskar raast, heeft tot nu toe aan minstens 29 mensen het leven gekost. 22 anderen worden vermist. Een onbekend aantal mensen raakte gewond.

De storm Ava teistert de eilandstaat voor de Afrikaanse oostkust zwaar. Meer dan 17.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de zware regenval zijn er in het oosten van het land en in de hoofdstad Antananarivo overstromingen die het openbare leven verlammen. Door een aardverschuiving in het dorp Ivory kwamen dinsdag zeventien mensen om het leven.

Madagaskar in de Indische Oceaan behoort tot de armste landen ter wereld. Het telt 25 miljoen inwoners.