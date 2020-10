‘Tientallen doden door Russische aanval op rebellen in Syrië’

Als gevolg van luchtaanvallen door Russische vliegtuigen zijn maandag circa tachtig door Turkije gesteunde rebellen in het noordwesten van Syrië gedood. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Ook raakten nog eens honderd strijders gewond bij de aanvallen op hun trainingskamp in de provincie Idlib, het laatste grote bastion van de oppositie.

De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde monitoringgroep zei dat het kamp toebehoorde aan Faylaq al-Sham, een alliantie van soennitische islamitische rebellengroepen die nauw verbonden zijn met Turkije.

Faylaq al-Sham, opgericht in 2014 en bestaande uit negentien verschillende groepen, zou de komende dagen een diploma-uitreiking houden voor ongeveer 150 nieuwe strijders die waren opgeleid in het kamp.

Idlib in het noordwesten van Syrië is het laatste rebellenbolwerk in het door oorlog verscheurde land. De door Rusland gesteunde Syrische regeringstroepen begonnen vorig jaar een offensief in de regio.

Moskou en Teheran steunen de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad, terwijl Ankara de oppositiekrachten ondersteunt sinds de opstand tegen al-Assad in 2011 begon.