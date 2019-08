Tientallen doden door overstroming India

Door overstromingen in het zuiden van India zijn minstens 28 mensen omgekomen. De overstromingen in de staat Kerala zijn veroorzaakt door de jaarlijkse moessonregens.

Verschillende delen van het gebied zijn afgesloten van de buitenwereld door het water en aardverschuivingen. Over slachtoffers in die gebieden is niets bekend.

Meer dan 64.000 mensen zijn geëvacueerd uit de zwaarst getroffen regio. Het grootste vliegveld van de staat, Cochin International Airport, is in ieder geval tot zondagmiddag gesloten. Veel vluchten worden omgeleid naar een marinebasis in een minder zwaar getroffen gebied.

In Kerala is vrijdag 155 millimeter regen gevallen. Dat is tien keer meer dan gemiddeld. In de naastgelegen staten Karnataka en Maharashtra zijn deze week ook al tientallen mensen omgekomen door de stortregens.