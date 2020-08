Tientallen doden door overstroming in Pakistan

Door overstromingen in de Pakistaanse miljoenenstad Karachi zijn de afgelopen drie dagen zeker 41 mensen om het leven gekomen. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval.

De regio wordt getroffen door de hevigste regenval in zeker negentig jaar. Zeker 2 miljoen mensen in de lager gelegen sloppenwijken van de stad zitten vast door het snel stijgende water. In de stad wonen ongeveer 15 miljoen mensen.

De autoriteiten verwachten dat het dodental nog flink gaat oplopen de komende dagen. Veel wijken in de stad zijn nog niet toegankelijk vanwege het water. Pas als reddingswerkers daarheen kunnen, is op te maken hoe groot de schade is.

De marine heeft boten ingezet om zoveel mogelijk mensen te kunnen redden. Volgens de weersvoorspellingen houdt de hevige regenval nog zeker twee dagen aan in Pakistan.

Buurland Afghanistan werd de afgelopen week ook al getroffen door zware buien die overstromingen veroorzaakten. Daar zijn meer dan honderd mensen omgekomen.