Tientallen doden door noodweer Zuid-Afrika

Noodweer heeft in Zuid-Afrika het leven gekost aan tientallen mensen. Zware regenval leidde tot overstromingen en modderstromen. Daardoor zijn gebouwen ingestort.

Reddingswerkers zoeken in de kustprovincie KwaZoeloe-Natal naar slachtoffers in het puin van ingestorte panden. Het dodental staat daar op 51, zeggen de lokale autoriteiten. Plaatselijke media berichten dat belangrijke wegen zijn afgesloten in en rond havenstad Durban.

Staatsomroep SABC meldt dat ook minstens drie doden zijn gevallen door overstromingen in de provincie Oost-Kaap. President Cyril Ramaphosa gaat de getroffen gebieden bezoeken.

In KwaZoeloe-Natal vielen recentelijk ook al dertien doden. Tijdens een paasviering in een kerk stortte het dak in. Dat gebeurde na dagenlang noodweer.