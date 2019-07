Tientallen doden door noodweer Nepal

Het dodental door ernstig noodweer in Nepal is opgelopen naar vijftig. Tientallen mensen worden nog vermist, melden de autoriteiten.

Het bergachtige land, dat tussen India en China ligt, wordt al dagen geteisterd door zware regenval. Dat heeft geleid tot overstromingen en aardverschuivingen. Een woordvoerder van de politie zegt dat meer dan 1100 mensen zijn gered. Er zouden nog 33 personen worden vermist.

Moessonregens hebben ook in buurland India geleid tot overstromingen. Daar is melding gemaakt van elf doden. Ook zitten ongeveer 20.000 mensen in opvangkampen in de zwaar getroffen staat Assam, in het noordoosten van het land.