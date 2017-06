Tientallen doden door noodweer in Bangladesh

Minstens 43 mensen zijn in Bangladesh door aardverschuivingen om het leven gekomen. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaakte hevige regenval grote modderstromen, waardoor huizen bedolven raakten en tientallen mensen vermist zijn. „Het dodental loopt waarschijnlijk nog op”, aldus een politiewoordvoerder.

De aardverschuivingen vonden plaats in drie heuvelachtige districten in het zuidoosten van het land. Het dichtbevolkte Bangladesh heeft in het regenseizoen vaker met stormen, overstromingen en aardverschuivingen te maken.

Reddingswerkers zijn samen met het leger op zoek naar overlevenden, maar hebben de grootste moeite om de afgelegen gebieden te bereiken.