„Tientallen doden door luchtaanval op Douma”

Door zware bombardementen op de Syrische stad Douma, waar rebellen van Jaish al-Islam nog verzet bieden tegen het leger van president Assad en diens bondgenoten, zijn ten minste 32 mensen om het leven gekomen, onder wie vijf kinderen. Dat heeft het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten bekendgemaakt.

Volgens het in Engeland gevestigde bureau hebben de gevechtsvliegtuigen vrijdag 42 aanvallen uitgevoerd op het laatste bolwerk van de opstandelingen in Oost-Ghouta. Die zouden met mortieren hebben teruggeschoten, waardoor ook in Damascus een aantal slachtoffers is gevallen.

De Syrische staatstelevisie meldde dat nationale strijdkrachten Douma zijn binnengetrokken. Op beelden uit de stad zijn zwarte rookpluimen te zien. Een woordvoerder van de verzetsbeweging zette een foto op Telegram waarop hij en de hoogste commandant zich over een kaart buigen om plannen te maken voor versterking van de frontlinie.

Rebellengroeperingen hebben zich de afgelopen tijd uit andere delen van Oost-Ghouta teruggetrokken en zijn met bussen richting de Turkse grens gebracht. Ook uit Douma hebben duizenden mensen, onder wie gewonde militanten, recentelijk een goed heenkomen gezocht. Volgens het Observatorium willen andere leden van Jaish-al-Islam blijven als veiligheidsdienst voor de lokale bevolking. Syrië wijst dat af.