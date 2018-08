Tientallen doden door luchtaanval Jemen

Een luchtaanval heeft in het noorden van Jemen het leven gekost aan tientallen mensen. Het hoofd van een gezondheidsdienst in de provincie Sa’dah spreekt over 43 doden en 61 gewonden. Veel slachtoffers zouden kinderen zijn die in een schoolbus zaten.

Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) bevestigt dat een bus met kinderen is geraakt. Daarna zouden tientallen doden en gewonden zijn binnengebracht in een ziekenhuis. Het hoofd van de ICRC-delegatie in Jemen schreef op Twitter dat veel slachtoffers jonger zijn dan tien jaar. De hulporganisatie benadrukt dat strijdende partijen verplicht zijn burgers te beschermen.

Het is nog onduidelijk hoeveel doelen zijn gebombardeerd in het gebied en hoeveel slachtoffers precies zijn gevallen. Een televisiestation van de Houthi-rebellen heeft bericht over 39 doden en 51 gewonden.

De internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië zegt een operatie te hebben uitgevoerd die was gericht tegen de Houthi’s. De coalitie stelt dat het ging om een „legitieme militaire operatie” die „overeenkomstig internationale humanitaire wetgeving” is uitgevoerd.

De opstandelingen zouden eerder een raketaanval hebben uitgevoerd op het zuiden van Saudi-Arabië. Dat land staat aan het hoofd van een internationale coalitie die de Houthi’s bestrijdt in Jemen. Daar vallen vaak veel doden bij luchtaanvallen. De Houthi’s hebben op hun beurt tientallen raketten afgevuurd op het noordelijke buurland.