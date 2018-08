Tientallen doden door instorten brug Genua

Het instorten van een vierbaans verkeersbrug heeft dinsdag in de Italiaanse havenstad Genua tientallen levens geëist. Hoeveel mensen precies om het leven zijn gekomen is nog onbekend. De brandweer spreekt van zeker 35 doden, meldt het Italiaanse persbureau Ansa. De regio Ligurië deelde mee dat er officieel 23 doden zijn geregistreerd. Premier Giuseppe Conte heeft in Genua gezegd dat het aantal slachtoffers zal stijgen.

Minister van Vervoer Danilo Toninelli sprak over een „vreselijke tragedie”. Hij zei tegen de Italiaanse staatstelevisie dat de ramp het gevolg is van achterstallig onderhoud en „de verantwoordelijken er voor moeten boeten”. Eerder zei minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini al dat de schuldigen er voor moeten opdraaien. „Ze zullen moeten betalen, betalen voor alles, en veel betalen,” zei hij.

De reddingswerkzaamheden worden ’s nachts voortgezet. „We zullen niet ophouden met zoeken,” zei het hoofd van de Italiaanse burgerbescherming Angelo Borrelli. Burgemeester Marco Bucci zei dat elf overlevenden uit het puin zijn gehaald. Vijf mensen zijn er zeer ernstig aan toe.

Een groot deel van de enorme Morandi-brug die een dal met het riviertje de Polcevera, woonwijken en industrieterreinen overspande, stortte kort voor het middaguur in. Een van de drie pylonen van gewapend beton zakte ineen en circa 200 meter autosnelweg stortte naar beneden. De meeste slachtoffers zaten in de naar schatting 35 auto’s of trucks die op de brug reden.

Volgens de brandweer zijn meer dan driehonderd hulpverleners in touw. Gebouwen bij de brug zijn na het instorten uit voorzorg ontruimd. Er bestaat een risico dat andere delen van de brug instorten.