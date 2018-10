Tientallen doden door geweld in Nigeria

Door gewelddadigheden in de noordelijke Nigeriaanse deelstaat Kaduna zijn de afgelopen dagen zeker 55 mensen om het leven gekomen, zei een lokale politiecommissaris zondag.

Volgens de commissaris zijn tijdens de botsingen tussen twee gemeenschappen in het Kasuwan Magani-gebied in het zuiden van Kaduna 22 mensen gearresteerd. Hij gaf geen details over de oorzaak van het conflict, maar spanningen en schermutselingen langs etnische lijnen hebben dat deel van de staat de laatste jaren in hun greep.

De deelstaatregering heeft een avondklok in Kasuwan Magani ingesteld, waardoor de situatie wat is gekalmeerd.

Dit jaar zijn in heel Nigeria al honderden mensen om het leven gekomen bij gewelddadigheden. Veiligheid is een belangrijk item geworden in de campagne naar de verkiezingen van februari 2019, waarin president Muhammadu Buhari kandidaat is voor een tweede termijn.